Laura Borràs, de Junts, elegida presidenta del Parlament en segunda vuelta

En principio, Borràs ha recibido los votos de ERC y Junts, que suman 64 diputados, aunque fuentes de la CUP aseguran que han "cedido" un voto a Borràs para contabilizar el del diputado de Junts Lluís Puig, que no ha podido votar porque la Mesa de Edad no ha aceptado su petición de delegación de voto, pero con este voto saldrían 65, por lo que un diputado independentista no ha seguido las órdenes de su grupo.