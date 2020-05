El lío de piso de Ayuso no para y llega al Congreso

La polémica del piso donde vive Ayuso, de la empresa Room Mate, ha llegado al Congreso.

Aguado, Almedia y Sarasola defienden a Ayuso

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid ha registrado varias peticiones de información

La polémica del piso donde vive Ayuso, de la empresa Room Mate, ha llegado al Congreso. Iglesias ha dejado claro que no le importa dónde viva la Comunidad de Madrid si se lo pega ella porque si no estaríamos ante un nuevo caso de corrupción que la gente no aceptaría. La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vivir durante este periodo de confinamiento en un apartamento de los que el empresario Kike Sarasola ha provocado que la empresa Room Mate haya emitido comunicado explicando que esto no se trata de ningún favor sino que está pagando 2.400 euros al mes.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid ha registrado varias peticiones de información por los contratos de medicalización con Room Mate y exigido explicaciones a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Consideran que hay que dejar claro que no sea una contraprestación por contratos. La Comunidad de Madrid ha asegurado que el contrato para atender a personas mayores en hoteles adaptados ante la crisis del coronavirus fue adjudicado a la Coordinadora del Tercer Sector y que por "error" se hizo referencia a la cadena Room Mate como la entidad contratada en el Portal de Contratación, algo que fue subsanado de forma inmediata.

Fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero han explicado que actualmente solo está operativo para estas funciones el hotel 'Room Mate Alicia' (con unos 21 residentes estimados la semana pasada) y que la referencia publicada en el Portal de Contratación de aproximadamente de medio millón de euros corresponde al gasto que habrían supuesto los servicios en el 'Room Mate Alba', que aún no se han puesto en marcha. En el contrato adjudicado por la Consejería de Políticas Sociales a la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que el importe mensual del contrato es de 77.337,47 euros (IVA incluido) salvo la facturación de abril que ascendió a 71.624,84 euros.

Desde el inicio de la pandemia, Room Mate Group ha puesto a disposición de las todas las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales donde tiene presencia la compañía todos sus hoteles y edificios de apartamentos ha explicado la compañía en un comunicado. Un total de 13 establecimientos en Madrid, Barcelona, Granada, San Sebastián, Nueva York, Florencia y Milán. Todos estos establecimientos se cedieron de forma desinteresada y gratuita para acoger a personal sanitario, bomberos, personas mayores procedentes de residencias de la tercera edad y turistas que no podían volver a su país de origen.

Room Mate Group había acordado antes del inicio del Estado de Alarma, dar servicio a la presidente de la Comunidad de Madrid en uno de sus apartamentos ya que esta necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional. La presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente al igual que hacen el resto de los huéspedes, sin coste alguno para la Comunidad de Madrid, ha defendido Sarasola. Al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia, el precio estipulado por noche es de 80€/noche. "Ella lo va a pagar, no sé cual es el problema qué se ha montado. Díaz Ayuso entró en el hotel en marzo y justo para mí era perfecto ya que tengo mis hoteles cerrados". Quiero que la gente se quede. Ella se ha responsabilizado. No entiendo este ensañamiento", aclara Sarasola. "Ella cuando llega necesita un parking, seguridad, limpieza, recepción, colocar en su casa los audiovisuales, y entonces le hemos alquiló un apartamento y le hemos prestado un salón, porque lo tengo todo vacío y tengo cero ingresos... ¡Conseguir una clienta y que esté dos meses y me reporte 5.000 euros, por supuesto que nos hemos ajustado a lo que ella quería!".

Sobre el como lo paga con su sueldo de 5.400 euros asegura que si ella paga los 2.400 no sabe cuál es el problema y que él no puede hablar de como los gasta: "Eso es todo".

Almeida califica las informaciones del piso de cotilleos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "cotilleos" la información sobre el apartamento donde se aloja la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia, y ha asegurado que ella "ya ha dado explicaciones" sobre esta información que responde, ha continuado, a "intereses políticos para desestabilizar al Gobierno de la Comunidad". "La presidenta ha dado explicaciones, y la presidenta y el alcalde no se reúnen para hablar de cotilleos, se reúnen para cosas serias", ha manifestado el regidor tras reunirse con la jefa del Ejecutivo regional para abordar la desescalada.

Para Almeida "no hay nada más importante que pasar a fase 1 y acabar con esta pandemia", y entiende que "quienes se preocupan por otras cuestiones" es porque "tienen una serie de intereses políticos partidistas" con los que "pretenden desestabilizar al gobierno de la Comunidad".

Así, entiende que estas personas "se están equivocando, y los madrileños tomarán nota" de este intento por "desestabilizar" a Madrid. Además, ha criticado que la trayectoria del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sea "atacar monarquía, atacar al poder judicial y a los periodistas con un medio de comunicación ad hoc para hacer propaganda y desestabilizar al gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Nos hubiera gustado que Iglesias se hubiera ocupado de las residencias de mayores, que hubiera articulado esas medidas sociales de las que no tenemos noticias en Madrid, y no a desestabilizar a la monarquía. No creo que eso sea lo que corresponde", ha concluido.

Aguado: "La Comunidad no ha pagado un euro"

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha insistido en que el Ejecutivo regional no ha pagado "ni un solo euro" a la cadena hotelera Room Mate, en que se aloja desde hace casi dos meses la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En una videoconferencia este miércoles con periodistas, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha señalado que "donde vive o deje de vivir la presidenta" es "un asunto personal de ella".

"Hay que respetar la vida privada de las personas, aunque sea la presidenta de la Comunidad. Lo que sí le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido ha sufragar los gastos generados de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual", ha declarado en respuesta a las cuestiones planteadas por los medios.

Según Aguado, "en tanto en cuanto su nuevo lugar de residencia no afecta al presupuestos de la Comunidad de Madrid ni va a cargo del contribuyente no tengo por qué opinar". Ante la posibilidad de que hubiera irregularidades, se ha negado a hacer "política en base a hipótesis o a ciencia ficción. Hoy por hoy la presidenta tiene todo el derecho a vivir donde considere oportuno y a sufragarse gastos sin que afecta al erario público. Como eso es así, yo no tengo nada más que opinar", ha sentenciado.

Con respecto al contrato, el vicepresidente ha sostenido que no lo conoce, dado que es la Consejería de Políticas Sociales "la que está sobre este asunto", pero ha hecho hincapié en que Room Mate "no ha cobrado ni un solo euro por todos los hoteles que ha cedido de forma altruista a la Comunidad".

Por otra parte, ha incidido en que ahora mismo una posible moción de censura, de la mano del PSOE, no está en sus planes y que tanto PP como Ciudadanos tienen "una hoja de ruta marcada a cuatro años para poner en marcha 155 compromisos". "Somos dos partidos distintos pero un único gobierno", ha dicho. Aguado cree que hay "mucho ruido interesado" porque en la Comunidad lo están "haciendo bien". A su parecer, "eso molesta a la izquierda, a Podemos y a determinados grupos políticos que quieren desestabilizar" al Ejecutivo.