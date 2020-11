Uno de cada cinco menores heridos en accidentes de patinete eléctrico tiene menos de 9 años

El estudio también revela que en un 58% de los casos, los niños o jóvenes atendidos por lesiones traumáticas (35 de los 60) tuvieron que ser ingresados en el Hospital a consecuencia de las heridas y que casi la mitad de estos (17) requirieron cirugía. Los autores del trabajo han constatado que la mayoría de los niños accidentados no llevaba casco ni ninguna medida de protección cuando sufrieron el accidente y hacen un llamamiento a las familias para que extremen las medidas de prevención cuando utilizan este medio de transporte: No lleven los niños de paquete al patinete y no permitan que los menores de 14 años utilicen patinete eléctrico y velen por que los adolescentes que los utilicen lleven casco y otras medidas de seguridad, tales como rodilleras y coderas. Esto habría evitado buena parte de las lesiones que se han observado en el estudio.