Revilla: "A mí también me gustaría conocer a los genios que toman las decisiones para preguntarles algunas cosas"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco

"Me gustaría preguntarles por cosas que se hacen mal", asegura

Aplaude el uso obligatorio de la mascarilla siempre que no se mantenga la distancia de seguridad

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido entrevistado por Pedro Piqueras a través de una conexión con Informativos Telecinco en la que valorado la situación que atraviesa España en la crisis del coronavirus, sobre la cual ha manifestado que le gustaría “conocer a los genios que toman las decisiones para preguntarles algunas cosas” que no comparte al respecto de las medidas de desescalada, entre otras cuestiones.

“Preguntarle a Pedro Sánchez es como preguntarle a una pared”, ha dicho, asegurando que él se limitará a referirse a la “autoridad competente”, por lo que insiste: “Sí que me gustaría tener a esos genios enfrente para preguntarle por cosas que se hacen mal. Es curioso que te puedas desplazar a la cafetería y no puedas, ya que estás allí, hacer un poco de senderismo. Eso está prohibido. Me gustaría conocer a quienes deciden estas cosas”, ha recalcado.

Por otra parte, cuestionado al respecto de las distintas manifestaciones que se están produciendo y multiplicando por distintos puntos de España para criticar la gestión de la crisis del Gobierno, Revilla ha subrayado que respeta “todas las manifestaciones” siempre y cuando “no compliquen la vida de los demás”.

“Estamos en una situación todavía de emergencia en la que hay que guardar las distancias, cumplir las normas. Todo está muy bien siempre que no se perjudique a los demás. Respeto las manifestaciones pero hay que exigir que cumplan las normas que nos hemos dado todos y las que nos van a permitir que acabemos con el coronavirus. Nosotros somos ahora la principal vacuna” ha dicho, manifestando que se alegra “profundamente” de la medida adoptada tras la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según la cual se ha acordado la obligatoriedad del uso de la mascarilla también en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros.

“Yo hace dos meses creo que fui el primero que dije que iba a ser obligatoria la mascarilla. Es más, pusimos en marcha el reparto de 1,5 millones de mascarillas a todos los ciudadanos de Cantabria. Quien lleve la mascarilla es un hombre solidario, porque está evitando contagiar a otro. Esto ya lo sabíamos desde que veíamos a los chinos. No creo que las llevasen por cuestiones estéticas, las llevaban porque es preciso llevarlas. Yo no me la quito. Cada vez que salgo del despacho me la pongo desde hace dos meses. Es una gran medida para que no estropeemos lo que hemos conseguido hasta ahora”, ha dicho.

"Se han cometido muchísimos errores"

Por último, preguntado sobre la disputa del gobierno regional de Madrid, encabezado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con el Gobierno, al que acusa de no emplear criterios exclusivamente sanitarios en la decisión de que la capital de España no pase a la fase 1, Miguel Ángel Revilla se ha mostrado claro: “Estoy convencido de que no hay ninguna campaña contra Madrid”, ha dicho.

No obstante, sí ha expresado cierta preocupación ante la situación en lo político y lo social: “Yo ahora lo que veo en España no lo veo en Portugal, en Reino Unido, ni siquiera en EEUU ni en Francia. De esta situación que se han cometido muchísimos errores y llegará el momento en que los partidos tendrán que denunciarlo, pero hacer campaña política como si hubiera elecciones dentro de dos meses… Estamos en una situación casi preelectoral”, ha lamentado, rechazando ese comportamiento en momentos en que ha de primar la Sanidad.