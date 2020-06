Solo un diputado renunció a las dietas de viajes y alojamientos mientras el Congreso no tuvo actividad

Aunque el Congreso no lo cita, se trata del diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza , quien, dos semanas después de entrar en vigor el estado de alarma, trasladó por carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su renuncia en abril a los 1.900 euros de dieta que mensualmente recibe por ser diputado de fuera de Madrid.

Los diputados perciben una asignación mensual o sueldo base de 2.981,86 euros , a los que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara (portavocías o puestos de mesa). Además, tienen derecho a una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", una dieta que no tributa a Hacienda y que sí es compatible incluso con el sueldo de ministro , en el caso los miembros del Gobierno que tienen escaño.

Entre 900 y 1.900 euros al mes para gastos

Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones. Ésa es precisamente la cantidad que Elorza pidió en abril que no se le abonara pues, como consecuencia del confinamiento, no iba a incurrir en gastos de desplazamiento a Madrid, que es para lo que está pensada la indemnización. Lo había intentado en marzo, tras decretarse el estado de alarma el día 14, pero no llegó a tiempo.