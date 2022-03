La entrevista de Pedro Piqueras a Isabel Díaz Ayuso en Informativos Telecinco, íntegra

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada por Pedro Piqueras en Informativos Telecinco

Isabel Díaz Ayuso recalca, sobre el contrato y las comisiones a su hermano, que es "perfectamente legal"

“Me debo a Madrid, está aquí mi vida, pero el partido ahora va a acompañar más”, subraya

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada por Pedro Piqueras en el plató de Informativos Telecinco, en el que ha hablado, entre otras cuestiones, sobre la guerra en Ucrania, su impacto en la sociedad y la economía y el futuro del Partido Popular ante el próximo congreso extraordinario en el que se espera que Alberto Núñez Feijóo sea elegido nuevo presidente de la formación.

En sus primeras palabras, Ayuso ha contado cómo ha sido su encuentro con Mykyta, el niño con cáncer que ha conseguido llegar a nuestro país junto a su madre después de que una pareja española escuchase su súplica de ayuda para huir de Ucrania: “Esta mañana justo he ido a visitar a algunos niños que estaban en el hospital. He estado con su madre y otras familias ucranianas que han venido desde hospitales de Ucrania a ser directamente atendidos en los nuestros. Además, el Niño Jesús tiene la posibilidad de que estos niños después puedan estudiar dentro del propio hospital, porque tienen un colegio. La verdad es que ha sido muy triste, muy doloroso. No solo ves a madres con niños que tienen graves enfermedades, es que huyen de la guerra, vienen solos, desorientados, después de muchos días sin dormir, sin sus padres, sin sus amigos, sin rutinas… La verdad es que están bastante tristes. Son niños muy muy tristes. Les hemos dado algunos juguetes, hemos estado con ellos. Sonríen, evidentemente, y son muy cariñosos y agradecidos, pero puedes ver en su cara la inmensa tristeza que llevan encima”, ha señalado.

Ayuso respalda a Feijóo y subraya: “Nos hace falta para poner paz en el partido”

Recién llegada del primer acto de Feijóo en Madrid como candidato, lo que parecía más ‘una especie de entronización’, como ha destacado Pedro Piqueras, Ayuso ha apuntado: “Allá donde vaya le va a ocurrir, porque cuando uno es candidato en un congreso tiene que pedir el voto de sus compañeros y eso es lo que ha hecho hoy. Ahí lo que le hemos trasladado es nuestro apoyo, porque hay que ser muy valiente para en un momento tan difícil dar este paso. Además él, que lo ha demostrado todo en política, que no le hacía falta, y en una situación tan complicada. Pero nos hace falta él para poner paz en el partido, para poner paz en el centro-derecha. Y España está en un momento crucial, –en uno de los más difíciles de las últimas décadas–, y necesitamos una política como la suya para sacar adelante lo que estamos viviendo.

En este contexto, Ayuso ha precisado y reiterado que Madrid “está para cosas serias”: “Los ciudadanos que vivimos en esta región venimos de todos los rincones del mundo, especialmente de España, a trabajar, a pelear, a madrugar, a pagar muchos impuestos, a pesar de que el Gobierno quiere ponernos muchos más… Tenemos una vida muy complicada y nos gusta ir al grano con las cosas. Gente que madruga muchísimo, que se acuesta tardísimo. He puesto un ejemplo: en Fuenlabrada una mujer que se levanta a las cinco de la mañana no está para frivolidades. No estamos aquí para perder el tiempo. Entonces, si no estamos en política para resolver, las palabras huecas no sirven de nada, y menos en estos momentos”.

“Me debo a Madrid, está aquí mi vida, pero el partido ahora va a acompañar más”

Sobre el hecho de que vaya a tener más fácil con Feijóo, –respecto a Pablo Casado–, poder ser presidenta del Partido Popular en Madrid, Ayuso ha recalcado que “sobre todo, esa dificultad la deberían poner los afiliados, que son los que votan y deciden”, pero ha apuntado que “todo indica que los congresos van a ser pronto, ya se van a celebra con normalidad, –que es lo que yo hubiera deseado hace un año casi–, y ahora desde luego lo que voy a seguir es centrada en la Comunidad de Madrid, porque mi papel trasciende al partido. Lo he dicho siempre: soy presidenta de todos los madrileños que de izquierda a derecha me han votado, y también de los que no. Estamos viviendo momentos dificilísimos con la guerra de Ucrania, dándole soluciones a tantas familias desplazadas; tenemos una crisis económica nueva a colación de la pandemia y de lo que estamos viviendo, y sobre todo de los precios del gas, la luz, etc. Yo no puedo estar a otras crisis, no puedo estar más que a Madrid. Me debo a Madrid. Está aquí mi vida, pero el partido ahora nos va a acompañar más”.

Ayuso, sobre la ‘guerra’ con Pablo Casado y la comisión a su hermano

Sobre su ‘guerra’ con Pablo Casado y el cobro de una importante comisión de 55.000 euros por parte de su hermano en algo tan sensible como la venta de mascarillas en un periodo tan difícil para los españoles como el del covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado: “Yo creo que aquí ha habido varios escándalos. En primer lugar que la ministra de Justicia haya decidido, porque ella quiere, que yo tenga que ir o no a declarar, como si la Justicia no fuera independiente de la política. También que un empresario que ha traído unas mascarillas en un momento en que no las había, en un momento en que los sanitarios se tenían que vestir con bolsas de basura a principios de la primera de ola, haya visto como sus datos personales están por todas partes. Y luego, un presunto espionaje a la que es presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entorno. Entonces, ahí han ocurrido cosas a mi juicio gravísimas”, ha subrayado.

En este sentido, ha añadido: “Si me preguntan qué es lo que opino de ese contrato o no, pues en un momento en el que no había ese material, de haberlo sabido, probablemente le hubiera dado toda transparencia y me hubiera parecido incluso bien si está dentro de los cauces legales. Lo que pasa es que yo me enteré un año y medio más tarde de ese contrato por Pablo Casado”, ha asegurado.

A este respecto, Ayuso ha remarcado que “es bastante doloroso que tengas que explicar en tu partido que, en los momentos más difíciles, la contratación que se ha hecho en la Comunidad de Madrid ha sido impecable, que está fiscalizada por la Cámara de Cuentas, por la intervención de la Comunidad de Madrid, donde trabajan funcionarios independientes, por una comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid, por un portal de transparencia… Entonces, que a tu propia familia, a tu casa política le tengas que decir que tú no tienes nada que ver con vínculos de corrupción es realmente doloroso. Es algo que no le deseo a nadie”.

En este punto, tras apuntar Piqueras que reconocerá que de cara a los ciudadanos ‘no es bonito saber que el hermano de la presidenta ha cobrado una comisión de este tipo’, Ayuso ha defendido: “Él lleva trabajando en el mismo sector 26 años. Él ya es proveedor de material sanitario de siempre. En una pandemia, ¿quién no ha cobrado por sus servicios? Las farmacéuticas, las empresas que se dedican al sector sanitario, incluso las cuñas publicitarias… Aquí no se ha regalado nada de eso. Ahora bien, probablemente, si yo hubiera sabido de eso en ese momento, de este contrato, probablemente, si tiene todos los requisitos legales, no podría haber dicho que no. Entre otras cosa porque se consiguieron mascarillas a mitad de precio cuando, insisto, no había. En España no había mascarillas. Ver las cosas ahora, con la normalidad, distorsiona la situación que se tenía en ese momento. Ahora bien, insisto: es que no ha dependido de mí en ningún momento. Y si no fuera así no lo diría claramente. Habría una muestra de que he intervenido, de que he hecho algo, pero no, es que ese contrato fue perfectamente legal y aquí lo que se cruzan son las vidas de sus hermanos, cada uno con su trabajo. Yo no sé cada uno que hace en cada momento su propio hermano. Yo lo que tengo claro es que jamás he ayudado a mi familia en nada, todo lo contrario, hay siempre una campaña de desprestigio en torno a ella. Pero puedo asegura, y además reto a que alguien vea que yo no digo la verdad. A nadie de mi entorno le va mejor desde que yo estoy aquí, todo lo contrario. Yo no puedo de todas formas evitar que él se gane la vida con su trabajo como ha hecho siempre. Ahora, ¿a mí me viene bien? A mí no me viene bien. Yo, de mi bolsillo, evitado una pandemia, gestionando una pandemia me pagué un hotel para gestionar desde allí todo lo que estaba pasando, porque estaba enferma, contagiada de covid en la primera ola. No quise ni que me lo pagara la propia Comunidad. Quise no deber nada a nadie. Es como he trabajado siempre. No pierdo ni dinero, ni recursos, ni mucho menos el tiempo de todos en esto.

Isabel Díaz Ayuso carga contra el Gobierno ante la crisis económica y pide rebajas fiscales

Por último, sobre la situación económica de España, el impacto de la guerra y el alza de los precios, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra la gestión del Gobierno y ha clamado contra su política: “Es cierto que ahora mismo, con los precios que tiene la luz, el gas, los carburantes, las familias, –ya no clases medias–, todos, ya no pueden seguir. Por tanto, lo que ha ocurrido en otros países es que ha habido importantes rebajas fiscales que aquí no suceden. Aquí lo único que se está haciendo es poner la lupa, por ejemplo, en subirle los impuestos a todos los madrileños. No se ha visto un caso igual en el mundo de un Gobierno que intenta que a la capital le vaya peor e intentar subirle los impuestos a todos en lugar de bajarlos como hacen los demás. Yo creo que pagar tanto filtro y tanta propaganda, claro, cuesta dinero, pero no es a costa de la recaudación, explotando a los ciudadanos a más impuestos. Tiene que haber más ciudadanos trabajando pagando menos, que es lo que hemos hecho en Madrid: 17 años bajando impuestos nos ha situado de ser la cuarta economía de España a ser la primera. Hay que bajar impuestos ya. Hay que aliviar esas cargas y creo que subiendo impuestos no se consigue más que matarlos.

En este escenario, Isabel Díaz Ayuso, sobre la pregunta de si augura una 'primavera caliente' con movilizaciones y crisis ante el alza de precios, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido "una etapa difícil".