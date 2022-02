Pablo Casado convoca este lunes a su comité de dirección del PP en medio de la profunda crisis del partido

L a preocupación crece en las filas del PP por la foto de un partido "fracturado" que deja esa manifestación a las puerta del PP y algunas fuentes del partido ya creen que la posible salida de Teododo García Egea, secretario general de la formación, no es suficiente y empiezan a cuestionar el liderazgo de Pablo Casado.

De hecho, en las últimas horas aumentan las voces que consideran que solo un congreso extraordinario puede acabar con el "daño irreparable" que se está haciendo al PP. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado caer también esa posibilidad al advertir públicamente a Casado que si no soluciona esta "hemorragia" puede haber un congreso extraordinario, porque no se puede llegar a julio --cuando toca el cónclave ordinario-- con "esta herida abierta".

"Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las cazas de brujas ni los juicios mediáticos. Voy a ser cauto", ha señalado Abascal en una entrevista a Ideal, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la crisis del PP.

En su opinión, las consecuencias de esta guerra para el PP "no pueden ser positivas ". "Pero no puedo alegrarme porque los partidos articulan la vida democrática. Lo observo entre triste y consternado", ha apuntado.

No obstante, el líder de Vox ha resaltado que no cree que esta guerra interna del PP vaya a afectar a sus relaciones con los populares. "No lo creo. Afectará a su intención de voto", ha precisado.