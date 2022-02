El VAR no llega al Congreso: el PP se marca un gol en propia puerta y pierde el partido de la reforma laboral

"Hay docenas de errores en las votaciones cada semana en el Parlamento (...) Este mismo señor (el diputado del PP Alberto Casero), según parece, se equivocó tres veces, no sólo en esta votación sino también en otras dos. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación hay que repetirla, no harían otra cosa los diputados, estarían repitiendo votaciones continuamente. Esto es algo que ha ocurrido siempre y cuando uno se equivoca, no hay una segunda oportunidad, pero para nadie", ha subrayado. "Todo el mundo dice que este señor se equivocó, pero los que se equivocaron fueron los otros ochenta y pico diputados del PP que no miraron por el interés general", ha afirmado Bolaños, que ha pedido "no quedarse en la anécdota" y felicitarse por el hecho de que ayer se aprobara "un marco laboral para el siglo XXI".