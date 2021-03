Interceptan en Málaga, sin estrenar, el primer narcosubmarino creado en Europa

De nuevo, otro narcosumergible para transportar cocaína en España. Pero esta vez, está nuevo, sin estrenar. La policía lo encontró, reluciente, en una nave de Málaga. Aún le faltaban los últimos retoques para la botadura pero ya no podrá completar su misión en el Atlántico. “Pensamos que lo que iba a hacer es salir a alta mar , a una nave nodriza, a alijar las dos toneladas de cocaína y después volver con ella a España” asegura Rafael Pérez, Comisario General de la Policía Judicial desde San Roque, en Cádiz, donde la Policía Nacional ha mostrado la embarcación por primera vez en público.

Según la Policía , es la primera con esas características localizada en España. Para su construcción han utilizando una quilla sobre la que se ha montado una estructura con paneles de contrachapado y fibra de vidrio para dar resistencia a la estructura. Contaba con dos motores de 200 CV cada uno que serían controlados desde una consola interior, aunque la nave aún no tenía las instalaciones eléctricas.

Los narcos colombianos ya los usaban en los 90

Los investigadores creen que este fue construido por ingenieros rusos y que costó un millón de euros. Sólo iba a ser usado una vez, después lo hundirían. La inversión no salió bien. El "narcosubmarino", tras no poder descargar la droga en unos veleros en aguas portuguesas, se dirigió a Galicia. Allí los tripulantes dejaron abandonado el semisumergible encallado, de tal forma que no se hundiera con la idea de ir después a recoger la carga. Pero los tres tripulantes, un boxeador español de 29 años y dos primos ecuatorianos, abandonaron la nave y fueron poco después detenidos, aún vestidos con sus trajes de neopreno. Era la primera vez que se detectaba un narcosubmarino que atravesaba el Atlántico para dirigirse a Europa, pero los cárteles de Sudamérica llevaban ya tiempo usándolos y siguen haciéndolo.