La primera imagen del Rey con mascarilla tras saber que la comisión de investigación sobre sus negocios no se hará

Como habían mantenido las anteriores veces que se registraron estas peticiones, los letrados sostenían que "no procede" admitirlas a trámite "toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas , abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respaldado este martes que el Congreso de los Diputados no investigue los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos " si no se respetan todas las condiciones de legalidad". Montero ha subrayado la autonomía del Congreso para emprender o rechazar las actuaciones que estime oportunas y ha expresado su respeto a que se rechace una comisión de investigación sobre Juan Carlos I si no se dan las condiciones legales para ponerla en marcha.

"El Gobierno manifiesta su respeto y colaboración con la Justicia y si en el Congreso los letrados consideran que la materia que se pretende investigar no puede ser por razones legales, este Ejecutivo lo respeta y no entra ahí", ha afirmado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Mesa del Congreso ha desestimado hoy las dos propuestas para investigar al rey emérito que habían cursado Unidas Podemos y los grupos independentistas y nacionalistas. Los miembros de este órgano de PSOE, PP y Vox han votado en contra al tener en cuenta el informe de los letrados en el que se afirma que la inviolabilidad del rey es de "efectos jurídicos permanentes".



2020



- 3 marzo.- El diario suizo Tribuna de Ginebra publica que el fiscal Bertossa ha encontrado evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte Fasana y Canónica.

- 4 marzo.- El abogado de Corinna Larsen asegura que los 65 millones de euros donados por Juan Carlos I a su clienta fue "un regalo" y que la aristócrata alemana no está relacionada con ninguna investigación judicial.

- 5 marzo.- La Fiscalía Anticorrupción envía una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre la supuesta donación de 65 millones de euros desde Lucum a una cuenta de Corinna.

- 10 mar.- El Congreso rechaza las peticiones de distintos grupos, entre ellos, Unidas Podemos, para crear una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I.

- 14 marzo.- El diario británico The Telegraph revela que Felipe VI aparece como el segundo beneficiario de la fundación Lucum.

- 15 marzo.- Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación que recibe cada año del Estado.

- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se muestra partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito.

- 17 marzo.- El rey Juan Carlos no ha recibido por el momento ninguna notificación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal alguna, ya sea nacional o extranjera, según señala su letrado, Javier Sánchez-Junco.

- 18 marzo.- Corinna revela que se reunió en 2019 con Juan Carlos I para buscar "un diálogo de buena fe" que pusiera fin a "la campaña de abuso" de la que se consideraba víctima.

- 2 mayo.- El abogado Arturo Fasana declaró a la Fiscalía suiza que don Juan Carlos le entregó 1,9 millones de dólares supuestamente donados por el sultán de Bahréin en 2010, según revela El País.

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que el impacto internacional y nacional sobre las informaciones del rey Juan Carlos es "grande" y el Gobierno "no es ajeno a ello"