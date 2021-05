La ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante su tradicional comparecencia tras el Consejo Interterritorial ha sido preguntada hoy por los periodistas por una cuestión que, dadas las fechas, con el verano ya vislumbrándose en el horizonte, intriga a muchos ciudadanos: ¿Qué pasa si estoy de vacaciones y me citan para vacunarme? ¿Y si no puedo o no me da tiempo llegar al centro donde estoy citado? ¿Puedo recibir la vacunación contra la covid-19 en otra comunidad autónoma?