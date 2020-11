Las restricciones no frenan mientras Aragón ya habla de tercera ola

Aragón ya habla de tercera ola y ha decidido cerrar perimetralmente las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel. Además, para todas las actividades no esenciales en bares y comercios, adelantando su horario de cierre. En el caso de Navarra, prorroga las limitaciones vigentes 15 días más. Y Asturias, endurece restricciones a partir de hoy. Es la realidad de la escalada del coronavirus en España donde ya no se descartan los confinamientos domiciliarios aunque el Gobierno no quiere cruzar esa puerta hasta el 9 de noviembre. Pese a todos, Simón ayer ya dejó claro que a este ritmo de contagios la situación asistencial está cerca de ser crítica.