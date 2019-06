La revuelta en la derecha en su semana horribilis

La foto de Colón se resquebraja

Sánchez no teme elecciones

Así las cosas, Sánchez se ha reunido este martes 25 de junio con Iglesias para dejarle claro que no le quiere ver en el Consejo de Ministros, lo que puede hacer temblar el pacto de izquierdas. Nada está claro aún, pero el líder del PSOE no teme elecciones (las encuestas le son favorables), mientras que Podemos ha perdido fuerza tras el chorro de votos perdidos en las últimas elecciones, el cuestionamiento de su líder y las fugas o guillotinas de la Ejecutiva. No se ha salvado ni Echenique. Sánchez no está, pues, nervioso. De hecho no duda en coger el Falcon tras promocionar un nueva Ave a Granada, buena manera de promocionarlo.

A todo ello hay que sumarle las presiones para intentar que Sánchez no pacte la investidura con los grupos que le hicieron presidente. Recuerda laa la que vivió el propio PSOE por el 'no es no' de Sánchez. Rivera, de la mano de su núcleo duro, Villegas y Arrimandas al frente , ya ha dejado claro que el que quiera marcharse puede hacerlo si no le gustan las decisiones de la Ejecutiva. Los nuevos partidos se han vuelto viejos de repente. En eso coinciden desdepartidarios pese a todo de un gobierno que no dependa de los arrebatos independentistas, pendientes de la sentencia del procés.

Zapatero no ha dudado en apoyar a Sánchez dejando claro que no le horrorizan los indultos y teniendo mucho cuidado en no llamar golpistas a los independentistas del 1 de octubre. Diálogo sigue siendo su palabra favorita aunque diga no al derecho de autodeterminación, el único diálogo del que hasta ahora han querido saber los independentistas, aunque ERC parezca que vuelve a la racionalidad al abstenerse e impedir admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de una asociación privada que pretendía declarar la independencia de Cataluña. Los dos representantes de Junts per Catalunya han votado a favor, lo que demuestra que la batalla independentista sigue abierta. ERC dice que sigue luchando por la independencia, pero no se va a tirar al monte tanto como Puigdemont, que no está en la cárcel.