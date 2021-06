La imagen del Centro Memorial de Víctimas: los Reyes en el zulo de Ortega Lara

Hubo un tiempo, sí, no hace tanto tiempo y durante demasiado tiempo en que España se despertaba con el estómago encogido . Las sirenas, los gritos de desesperación anunciaban el horror y el dolor que sembraban los terroristas de ETA con las bombas, los secuestros, las dianas, el acoso, el miedo. Esas armas, metralletas, pistolas, bombas tienen ahora un lugar en el centro de la memoria.

El objetivo es claro, ahora que muchos jóvenes no saben lo que fue ETA, lo que padeció este país por su culpa. El objetivo es deslegitimar a los terroristas y recordar. Porque las víctimas: también del Gal, del Grapo, del terrorismo yihadista y de ETA.se convierten en el ser de este museo. El balance es aterrador: 4.953 personas heridas. 1.453 asesinadas.

Este templo del recuerdo nos cuenta qué paso y nos invita a pensar qué hicimos entonces y qué haremos para que no pase más.

El Rey entra en el zulo de Ortega Lara

El rey Felipe VI ha subrayado este martes, en la inauguración del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo , que la memoria de los damnificados por la actividad terrorista es "un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas". La inauguración de este espacio, ubicado en Vitoria-Gasteiz, ha estado presidida por el propio Felipe VI y por doña Letizia, y ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del lehendakari, Iñigo Urkullu, entre otros representantes institucionales y de asociaciones de víctimas.

El rey ha afirmado que la exposición permanente del Memorial, junto con la muestra temporal 'Once de marzo', es un proyecto "pionero en Europa", que se sitúa "a la vanguardia de los distintos memoriales que se están poniendo en marcha en los países de nuestro entorno".

El rey ha añadido que la memoria de las víctimas del terrorismo "es consustancial a nuestros valores constitucionales". En este sentido, ha recordado que las Cortes Generales aprobaron en 2011 por unanimidad la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que subraya "el valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista".

La ley vasca --ha añadido-- garantiza "el reconocimiento público y oficial del sufrimiento causado a un inocente y de la significación política de su condición de víctima". Felipe VI ha destacado que con la inauguración de este centro memorial "damos un gran paso para satisfacer realmente esa necesidad pública de memoria; y de manera especial con su propuesta permanente de exponer los hechos que todos recordamos, porque los hemos vivido, y a cuyo conocimiento tendrán acceso, con rigor, las generaciones que han tenido la fortuna de no sufrirlos".

El memorial, según ha indicado, también permitirá "profundizar en el conocimiento de la actual amenaza yihadista". Asimismo, ha manifestado que "la memoria de las víctimas -además, por supuesto, de la ley- constituye un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas". "La memoria es, pues, imprescindible para preservar la verdad, la dignidad y la justicia , los pilares en los que debe basarse el reconocimiento de las víctimas", ha añadido.

"Preservar la memoria de las víctimas es, por tanto, un ejercicio de respeto y de justicia , pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido, del dolor que el terrorismo provoca a toda la sociedad y a sus víctimas en particular, y de la permanente obligación que toda sociedad y todo Estado tiene de combatirlo", ha manifestado.

Sortu pone pegas

Algunos, no obstante, le ponen pegas. Sortu ha mostrado su rechazo al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo porque "impone una visión parcial" y quiere que "realidades importantes queden en el olvido, no recoge en su totalidad las consecuencias de las diferentes formas de violencia que se han dado en Euskal Herria, sino sólo de manera parcial" y ha criticado que se ha convertido en "un instrumento contrario al marco de convivencia democrática que se pretende construir en Euskal Herria".

Tras denunciar que el Memorial es "un instrumento que pretende mantener abierta la herida del pasado" , ha advertido de que "no esa precisamente la demanda que hace la sociedad vasca para construir un nuevo futuro". A su entender, "es imposible, si se elude la verdad, el reconocimiento, la justicia y la reparación de todo lo acontecido en el pasado". Así, ha criticado que el Centro Memorial "se centra en una sola parte de la toda la realidad violenta que se ha dado en Euskal Herria, proyectándola como un todo".

También ha dicho que el Memorial "ha sido construido en base a unos intereses políticos concretos y sus promotores carecen de voluntad para dar una solución democrática al conflicto político y sus consecuencias". En su opinión, "habría sido fruto de un ejercicio democrático integral si se hubieran indagado las causas políticas de todo lo ocurrido en nuestro país, si se hubiera buscado la verdad de todas las consecuencias que dejó y todavía sigue dejando el conflicto, así como la reparación de las mismas, y si se hubiera tratado de construir un marco de no repetición".

Sin embargo, ha lamentado que un centro como el Memorial de Vitoria "no busca esos objetivos" y ha considerado que "no es algo positivo para la sociedad vasca, ya que aporta una visión parcial y quiere condenar al olvido la importantísima realidad de las consecuencias, dejando que la herida siga constantemente abierta. La sociedad vasca no necesita este tipo de manipulaciones parciales. Tenemos que construir una convivencia democrática desde una perspectiva diferente", ha defendido.