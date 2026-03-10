Los participantes más 'desconocidos' de La Velada del Año VI de Ibai Llanos: de Tatiana Kaer a Lit Killah

Este pasado lunes, 9 de marzo, Ibai anunció los combates definitivos del evento de boxeo, uno de los espectáculos más masivos del entretenimiento digital

La comentada reacción de Aitana después de que Plex le declararse su amor en la presentación de la 'Velada del Año VI'

El fenómeno vuelve a crecer. Ibai Llanos ya ha desvelado el cartel oficial de la Velada del Año VI, la sexta edición del evento de boxeo entre creadores de contenido que se ha convertido en uno de los espectáculos más masivos del entretenimiento digital.

Tras semanas de rumores, el streamer presentó en directo este pasado lunes, 9 de marzo, a todos los participantes y confirmó los combates que se celebrarán este verano. La cita será el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, recinto que volverá a acoger el evento después del éxito de las ediciones anteriores.

En este sentido, La Velada VI promete ser la más ambiciosa hasta la fecha: contará con 10 combates, la cifra más alta de su historia, y 20 participantes procedentes de distintos países del mundo hispanohablante. Todos ellos conocidísimos y respetados dentro de la comunidad, del 'streaming' y del mundo 'influencer', pero, algunos, no tanto para quienes no están mimetizados con el sector.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Uno de los duelos más llamativos enfrenta a dos periodistas deportivos muy conocidos. Por un lado está Edu Aguirre, colaborador habitual del programa 'El Chiringuito de Jugones'.

Aguirre se hizo popular por su cercanía con Cristiano Ronaldo y en redes sociales también ha dado que hablar, lo que le convierte en un perfil perfecto y totalmente inesperado para La Velada.

En la esquina contraria estará Gastón Edul, periodista argentino especializado en la selección de Argentina y con una gran presencia en redes, sobre todo tras sus coberturas y entrevistas durante el Mundial de Qatar 2022.

Fabiana Sevillano vs La Parce

El evento contará también con combates protagonizados por creadoras de contenido. Uno de ellos enfrentará a Fabiana Sevillano y La Parce.

Sevillano, conocida en TikTok y Twitch, donde comparte contenido relacionado con 'lifestyle', se ha dado a conocer estos últimos años en las plataformas digitales, siendo uno de los rostros habituales de las redes sociales en España.

Su rival, La Parce, quizá es más 'desconocida' en el territorio nacional, pero en América Latina, sobre todo en Colombia, cuenta con una enorme comunidad digital que seguirá de cerca el combate, teniendo en cuenta, además, que su exnovio es el streamer Juan Guarnizo.

La pelea tendrá además un componente especial: se celebrará en Sevilla, es decir, en 'casa' de Fabiana.

Clersss vs Natalia MX

Otro de los enfrentamientos femeninos reunirá a Clersss y Natalia MX. La primera es una streamer y creadora de contenido española conocida por su sentido del humor en las redes sociales.

Enfrente estará Natalia MX, 'influencer' mexicana que, además, es presidenta del equipo Club de Cuervos en la Queens League, la liga de fútbol siete femenina asociada a la Kings League de Ibai.

Lit Killah vs Kidd Keo

Este es uno de los combates más mediáticos de la noche. El argentino Lit Killah, una de las figuras más destacadas de la música urbana latinoamericana, se subirá al ring para enfrentarse al rapero español Kidd Keo.

Kidd Keo llevaba tiempo buscando rival para La Velada y finalmente aceptó el reto Lit Killah, generando una gran expectación entre sus seguidores.

Angie Velasco vs Alondrissa

El duelo entre Angie Velasco y Alondrissa representa otro de los enfrentamientos internacionales del evento.

Angie Velasco es una influencer argentina muy popular en redes sociales y en YouTube, donde ha acumulado más de 6 millones de suscriptores, por su contenido de estilo de vida y humor.

Por su parte, Alondrissa es la primera puertorriqueña en participar en el evento de boxeo de Ibai Llanos. En 2024, entró en el top 10 de las streamers femeninas más vistas tras una transmisión récord con la cantante Young Miko y es parte de un popular trío de creadores junto a Rai y Alex.

Ambas prometen protagonizar uno de los combates más imprevisibles de la Velada.

Viruzz vs Gero Arias

En el apartado masculino destaca Viruzz, uno de los veteranos de la Velada. El creador de contenido ya ha participado en otras ediciones y es conocido por tomarse muy en serio la preparación física para estos combates.

Su rival será Gero Arias, influencer argentino que se ha hecho famoso por sus retos físicos extremos y su contenido sobre el fitness. Este duelo promete ser uno de los más competitivos desde el punto de vista deportivo.

RoRo vs Samy Rivers

Otro enfrentamiento internacional reunirá a RoRo y Samy Rivers. Esta última es una streamer mexicana muy popular en Twitch y una de las creadoras de contenido más influyentes del sector. Dirige su propio club de fútbol, PIO FC, tanto en la Kings League como en la Queens League, y en 2023 se posicionó como la streamer femenina más vista a nivel mundial en la plataforma. Ya ha participado en otras ediciones del evento de boxeo.

RoRo, por su parte, es una creadora de contenido española conocida por sus videos de cocina. Estudió Traducción e Interpretación y el año pasado también fue una de las participantes de La Velada, venciendo a Abby.

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Este combate enfrentará a dos de las influencers más conocidas del panorama digital. Por un lado estará Marta Díaz, una de las creadoras españolas con mayor número de seguidores en YouTube e Instagram.

Su rival será Tatiana Kaer, influencer de apenas 21 años que ha acumulado más de 19 millones de seguidores en TikTok gracias a sus vídeos de baile y lifestyle. Además, su pareja es el futbolista del FC Barcelona Héctor Fort.

Plex vs Fernanfloo

El combate entre Plex y Fernanfloo también ha sido de los más sonados por sus rivales.

El popular youtuber español es conocido por sus vlogs, aventuras extremas y sus series de 'La Vuelta al Mundo', así como por su relación con la cantante Aitana.

Mientras, Fernanfloo es uno de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana, con millones de seguidores en YouTube desde hace más de una década.

IlloJuan vs TheGrefg (main event)

El combate estelar enfrentará a dos gigantes de Twitch: IlloJuan y TheGrefg. Ambos son dos de los streamers más populares de España y su rivalidad amistosa lleva años dando momentos virales.

Su enfrentamiento se perfila como el gran plato fuerte de la Velada del Año VI, un duelo entre dos comunidades enormes que promete batir récords de audiencia.

Así, con 10 combates, participantes de varios países y perfiles que van desde periodistas deportivos hasta estrellas del streaming y la música, La Velada del Año VI aspira a superar todas las expectativas, porque si algo ha demostrado Ibai en los últimos años es su capacidad para convertir un evento de boxeo en uno de los mayores espectáculos del entretenimiento digital. Y esta sexta edición apunta a ser, una vez más, histórica.