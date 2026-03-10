Liberadas cinco mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo de Torre Pacheco, Murcia: trabajaban las 24 horas del día
Un hombre ya ha sido detenido y acusado de delitos relativos a la prostitución
Las víctimas carecían de libertad para entrar o salir del domicilio
Cinco mujeres víctimas de explotación sexual en un prostíbulo de Torre Pacheco, Murcia, han sido liberadas por Agentes de la Policía Nacional. Un hombre ha sido detenido y acusado de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, según ha informado el cuerpo policial.
La investigación se inició en marzo de 2025 después de que una mujer contactara con los agentes y denunciara que estaba siendo explotada sexualmente en una casa prostíbulo junto a otras jóvenes extranjeras, presuntamente captadas mediante engaño y sometidas a condiciones laborales abusivas.
Las mujeres debían estar siempre disponibles
Según la investigación policial, las víctimas carecían de libertad para entrar o salir del domicilio y estaban obligadas a consumir alcohol con los clientes.
Además, el propietario del local había instalado cámaras de videovigilancia en todas las estancias del inmueble y grababa los servicios sexuales, imágenes que posteriormente difundía como material pornográfico a través de internet.
Las mujeres debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender a los clientes. También estaban obligadas a entregar la mitad de las ganancias obtenidas y podían ser sancionadas con multas económicas si incumplían las normas internas del prostíbulo, como rechazar a algún cliente o ausentarse sin autorización.
Se buscan posibles nuevas víctimas
La investigación culminó el pasado mes de febrero con un dispositivo policial de inspección en el establecimiento, que permitió confirmar los hechos denunciados y localizar a otras cuatro víctimas que se encontraban en las mismas condiciones.
Tras la intervención, los agentes detuvieron al presunto responsable del local. Las cinco mujeres liberadas recibieron atención y asistencia por parte de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).
La Policía Nacional mantiene activa la investigación para localizar a posibles nuevas víctimas relacionadas con esta red de explotación sexual.