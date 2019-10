Sacar a Franco del Valle de los Caídos costará 11.000€

La familia, si ése es su deseo, podrá estar presente en los actos de exhumación e inhumación . En el entierro, y si así lo solicitan los familiares, se organizará una breve e íntima ceremonia religiosa. Lo que no se les permitirá, ni a ellos ni a ninguno de los presentes, será captar imágenes o sonidos de esos momentos.

El Gobierno no aclara el método de transporte

En un principio se habló de un helicóptero, pero todas las opciones está abiertas. La vicepresidenta del Gobierno no ha aclarado en el Consejo de Ministros con qué medio de transporte se trasladarán los restos desde el Valle al cementerio de El Pardo porque se trata de un elemento que el Ejecutivo aún está valorando en función de qué opció n sea la más segura y menos incómoda para los ciudadanos, sin descartar la vía aérea.

No obstante, la vicepresidenta se ha justificado afirmando que ésta no era la agenda prevista por el Gobierno, sino que su objetivo era haberlo hecho el 10 de junio. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo han retrasado la decisión. "Estamos en una agenda que no era la prevista", ha dicho.