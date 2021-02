El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, el exministro Salvador Illa, ha rechazado las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado contra la covid-19: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España" , ha dicho.

"Los protocolos acordados y que yo he estado defendiendo para todos los españoles dicen que la prueba PCR se hace cuando tienes síntomas o has sido contacto estrecho de un positivo, y no era mi caso (...) y no quiero ningún privilegio para mí como político", ha subrayado.