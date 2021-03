Sanidad quiere cerrar perimetralmente las CCAA el puente de San José y Semana Santa

"Se recomienda no bajar el nivel de alerta en el que se encuentra la comunidad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa (es decir, desde el 12 de marzo) aunque los indicadores sean favorables, y por ello mantener las medidas establecidas en ese momento, o aumentarlas si la evolución de los indicadores así lo exigiese", dice el texto. El documento deja claro que "la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas" salvo en Baleares y Canarias. Tanto en el puente de San José como en Semana Santa, el texto aboga por imponer el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00.

Madrid no es partidario del cierre perimetral

Madrid, es, junto con las comunidades de Extremadura, Baleares y Canarias, las únicas que no están cerradas; de hecho, son cientos los madrileños que ya han reservado alojamientos rurales que forman parte de la asociación Turismo Norte Extremadura (Aturnex)para el Puente de San José. Y Baleares sí que apoya la limitación de los desplazamientos entre comunidades en Semana Santa, pero, fuentes de la Conselleria de Sanidad han señalado a Efe que considera que en el archipiélago no es preciso decretar el cierre perimetral porque el acceso por aeropuertos y puertos permite un control sanitario eficiente de los visitantes. Además, prosiguen las fuentes, si otras comunidades impiden la salida de sus ciudadanos sin causa justificada no sería necesario prohibir la entrada en las islas.