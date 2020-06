Soldados frente al coronavirus: Luis, Salvador, Sergi y Manuel cuentan las imágenes que nunca olvidarán

Luis Rodríguez de Lara (UME): "Cada fallecido era como un compañero"

Si se le pide mirar atrás le vienen esas noches de marzo en las que llegaron a trasladar 200 pacientes y no sabe cuántos fallecidos. En total, dice, los suyos transportaron 1.500 cuerpos a las morgues provisionales instaladas en edificios como el Palacio de Hielo. "Veo algo que nunca quería haber visto, algo para lo que me he preparado y que he tenido que hacer dentro de mi propio país, sabiendo que ha ocurrido en todo el mundo. Es duro, pero también me hace sentir orgulloso de la preparación que teníamos todos", asegura este segoviano de 45 años.