Qué sabe realmente Villarejo de los atentados del 11M

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar hoy al comisario jubilado y en prisión provisionalpara que en calidad de testigo, responda sobre lo que dice saber acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y la autoría que, según afirma, no se investigó por motivos espurios. Es el mismo Villarejo este que ha denunciado desde la cárcel haber sido torturado.

Según la versión aportada por Villarejo, que ha pedido que el Gobierno desclasifique los documentos oficiales que le vinculen con el 11M para poder "defenderse", la operación de compra de 200 kilos de explosivos por parte de Jamal Ahmidan, alias El Chino, uno de los autores de los atentados, era en realidad una "entrega controlada" por la Guardia Civil. No solo eso también ha hablado de los servicios secretos tanto franceses como marroquíes. Ahora deberá ratificar sus insinuaciones ante el juez con algo más que su palabra.



El juez, que le investiga en el caso Tándem pero además, es titular del juzgado donde se llevó la instrucción sobre los atentados y por tanto, el competente para investigarlos; dio traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional del escrito de Villarejo para que informase sobre las diligencias que en su caso, considerase oportuno emprender. No obstante, en espera de recibir la posición del Ministerio Público, García Castellón ha tomado ya algunas iniciativas, como recabar de la Dirección General de Policía Nacional el informe sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que elaboró la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC)creada en 2015, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.





Agente encubierto acusado de pertenecer a una organización criminal