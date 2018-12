Partido Popular y Ciudadanos han cerrado un acuerdo de 90 medidas determinadas a encauzar el futuro de la Junta de Andalucía. Solo quedaría pendiente el reparto de la Mesa del Parlamento y el papel que jugará Vox en este giro político en Andalucía, desde donde Susana Díaz , no obstante, recalca que se presentará a la investidura. Desde Twitter, Santiago Abascal, líder de VOX, ha reprochado a PP y C's su estrategia: “Me preocupa que los que se disponen a gobernar Andalucía no sepan sumar", ha dicho.

En total, PP y Cuidadanos pactan 90 medidas y, cerrado el acuerdo programático con el que gobernar en Andalucía , toca ahora ponerse de acuerdo en el ‘quién’ , algo que especialmente en el sinuoso campo de la política, no se antoja como una cuestión baladí.

La reacción de VOX

“Me preocupa que los que se disponen a gobernar Andalucía no sepan sumar. A no ser que ya hayan pactado con el socialismo, cosa probable porque en sus medidas no se incluyen un verdadero cambio”, ha criticado Santiago Abascal, líder de VOX.