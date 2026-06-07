Mabel Cupet Sevilla, 07 JUN 2026 - 06:00h.

Banderas Porras han multiplicado la producción de artículos personalizados ante la avalancha de pedidos de iglesias, hermandades y fieles

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La visita del papa León XIV a España será uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes de los últimos años en el país. Tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026 y recorrerá varias ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Será además la primera visita de un pontífice a España desde la llegada de Benedicto XVI en 2011.

Se esperan más de 1,8 millones de asistentes en los actos principales previstos en Madrid, especialmente en la misa de Corpus Christi en Cibeles y en los encuentros multitudinarios con jóvenes y fieles

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El Papa será recibido por los Reyes de España en el Palacio Real y mantendrá encuentros con autoridades, obispos, jóvenes, representantes de la sociedad civil y personas en situación de exclusión social.

Una visita con impacto económico

La visita tendrá también un importante impacto económico. Las previsiones apuntan a un retorno de entre 90 y 125 millones de euros para sectores como hostelería, transporte, comercio y turismo. Una repercusión económica que también el tejido empresarial comienza a notar ya que ha provocado un aumento de los encargos en empresas dedicadas a la fabricación de merchandising y artículos personalizados.

A pocos días de la llegada del Papa León XIV a España, la visita ya deja huella más allá del ámbito religioso. Es el caso de Banderas Porras, una empresa sevillana especializada en productos promocionales y conmemorativos que en las últimas semanas ha visto cómo se disparaba la demanda de abanicos, pulseras, banderolas y otros artículos diseñados específicamente para la cita papal.

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En sus instalaciones, el ritmo de trabajo se ha acelerado conforme se acerca la fecha del encuentro. Iglesias, hermandades y particulares de distintos puntos del país realizan pedidos para acudir al evento equipados con recuerdos y elementos identificativos que les permitan participar de una jornada que muchos consideran histórica.

El abanico, el gran protagonista

Si hay un producto que sobresale por encima del resto, ese es el abanico. Las previsiones de altas temperaturas para los primeros días de junio han convertido este artículo en uno de los más demandados por quienes tienen previsto asistir a los actos.

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"Con el calor que se nos va a presentar seguramente va a ser el producto estrella", explica Rafael Alcaide, diseñador gráfico de Banderas Porras, mientras revisa algunos de los modelos personalizados que ya están listos para su distribución.

La empresa ha superado ya el millar de abanicos vendidos y confía en que la cifra continúe creciendo durante los próximos días. "Seguramente se vayan a duplicar o incluso triplicar las ventas", señala.

Junto a ellos, también han cobrado protagonismo otros artículos como pulseras conmemorativas, banderolas y una llamativa colección de calcetines personalizados que ha despertado el interés de numerosos clientes por su originalidad.

Miles de artículos para una cita multitudinaria

La dimensión del evento se refleja en los números que maneja la empresa sevillana. Hasta el momento, se han fabricado más de mil banderolas, alrededor de mil abanicos y entre 2.000 y 3.000 pulseras, aunque los pedidos continúan llegando prácticamente a diario.

"Ahora mismo no paramos. Siguen entrando encargos continuamente", reconoce Alcaide, que define estas semanas como una de las campañas más intensas que recuerda la empresa en los últimos tiempos.

La mayoría de las solicitudes proceden de iglesias y hermandades que organizan desplazamientos colectivos para asistir a los actos previstos, aunque también son numerosos los particulares que desean contar con algún recuerdo personalizado de la visita.

Un impulso económico más allá del ámbito religioso

La llegada del Papa no solo genera expectación entre los fieles. Como ocurre con los grandes acontecimientos, su celebración tiene también un impacto directo en distintos sectores económicos que encuentran en este tipo de citas una oportunidad para incrementar su actividad.

Empresas de impresión, diseño, fabricación de artículos promocionales, transporte o alojamiento trabajan estos días con una intensidad superior a la habitual. En el caso de Banderas Porras, la visita papal se ha traducido en semanas de producción continua y en una carga de trabajo que sigue creciendo conforme se acerca la fecha señalada.

Mientras las máquinas continúan funcionando y los pedidos se acumulan en el almacén listos para su envío, en la empresa sevillana observan con satisfacción cómo un acontecimiento de alcance internacional ha terminado convirtiéndose también en una oportunidad para el tejido productivo local.

Y si algo parece claro a pocos días de la visita, es que entre miles de fieles no faltarán abanicos para combatir el calor ni banderolas para recibir al Pontífice.