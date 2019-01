Podemos celebra su cumpleaños a zasca limpio: Echenique dice que Errejón seguirá porque de algo tiene que vivir

Un cumpleaños amargo el de Podemos. En cinco años se ha pasado de querer asaltar los cielos a protagonizar una guerra civil en la que las frases son más que hirientes. Se conocen, han sido amigos y saben cómo hacerse daño. El movimiento de Errejón prefiriendo la marca Carmena a la de Podemos e Iglesias no será perdonado aunque todo estaba roto desde Vistalegre 2. La revolución de las sonrisas se ha convertido en amargura.

Echenique considera que Errejón inicia su "proyecto político personal" y no será el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid. Según Echenique, con su anuncio, Errejón, dijo "claramente" que se va a presentar por otro partido. "Cada uno puede decir lo que quiera, por repetir muchas veces que la tierra es plana, no quiere decir que sea una esfera", ha asegurado, respondiendo al cofundador del partido 'morado', que dijo que sumarse a la plataforma Más Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena no significaba dejar de ser el candidato de Podemos.