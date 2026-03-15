Celia Molina 15 MAR 2026 - 08:30h.

Chloé Zhao es la directora de 'Hamnet', la cinta sobre la muerte del hijo de Shakespeare que cuenta con 8 nominaciones al Oscar

Quién fue Agnes Hathaway, la desconocida mujer de Shakespeare: la historia detrás del mito de 'Hamnet'

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Este domingo, 15 de marzo, se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la gran fiesta del cine internacional que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. 'Los pecadores', la película dirigida por Ryan Coogler que mezcla magistralmente el terror y la música blues, parte como la gran favorita, con 16 nominaciones a la espalda. Pero, en la categoría de Mejor Película, se encontrará con fuertes rivales como 'Hamnet', la cinta basada en la novela del mismo nombre escrita por la irlandesa Maggie O'Farrell y dirigida por Chloé Zhao, quien ya ganó el Oscar a la Mejor Dirección por 'Nomaland'.

Éste es su hito profesional más conocido y destacado pero, ¿quién es Chloé Zhao? ¿Cómo es su vida personal y privada? Nacida en Pekín en marzo de 1982, Zhao Ting (ése es su verdadero nombre) es hija de un trabajador del sector inmobiliario y la inversión y una sanitaria, si bien la mujer más influyente de su infancia no fue su madre, sino su madrastra, la famosa actriz cómica china Song Dandan.

Su madrastra, la actriz, Song Dandan, la inició en el cine

Ella fue quien le abrió la ventana de las artes escénicas, sin imaginar siquiera que se iba a convertir en una de las cineastas más importantes del mundo. A los 15 años - y después de haber sido una alumna más interesada en escribir cuentos y dibujar manga que en las lecciones del colegio - fue enviada a estudiar a Inglaterra, aunque al poco tiempo se mudó a Los Ángeles, donde terminó la preparatoria. Más tarde, en 2005, se graduó en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Cinematográficos.

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Fascinada por el séptimo arte, acabó apartando la rama política y se matriculó en el Instituto Kanbar de Cine y Televisión en Universidad de Nueva York, donde, de acuerdo con IMDb, tuvo como profesor al actor y director estadounidense Spike Lee. Fue en esos años cuando también conoció a Joshua James Richards, un director de fotografía con el que trabajó ocasionalmente y con quien mantuvo una relación sentimental que terminó en 2025, según reveló ella misma durante la promoción de 'Hamnet'.

Al principio, rechazó dirigir 'Hamnet' por ser madre

Su primera película como directora y guionista fue 'Songs my Brothers Taught Me', que estrenó en 2015. Ya en sus inicios se centró, como hará a lo largo de casi toda su carrera, en historias acontecidas en los Estados Unidos. El tema de su filme debut fue el vínculo entre un nativo americano y su hermana menor, que vivían junto a su tribu en la reserva Pine Ridge.

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Más tarde, 'Nomaland', su mayor éxito cinematográfico hasta el momento, también se basó en la novela americana 'Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century' en la que la protagonista, interpretada en el cine por la grandísima Frances McDormand, pierde su empleo por el impacto de la crisis económica del 2008 en Nevada y decide vivir en una furgoneta. Tras ganar el Oscar a la Mejor Dirección con este trabajo, se convirtió en la segunda mujer de la historia en alzarse con tan preciada estatuilla (la primera fue Kathryn Bigelow por 'En Tierra Hostil' en el año 2010).

En cuanto a 'Hamnet', ella misma ha revelado en varias entrevistas que, cuando le propusieron la idea, la rechazó por completo por dos motivos: porque nunca había sido "muy fan" de la obra de Shakespeare y porque, a sus 43 años, no había sentido la llamada de la maternidad. Al no ser madre, creyó que no comprendería del todo las emociones de una pareja que pierde a su hijo, subestimando su gran capacidad para empatizar con la tristeza universal.

El destino, sin embargo, quiso que, poco después conociera en un evento a Paul Mescal, que era un gran admirador de la novela y quien le aconsejó que la leyera. Gracias a su divina intervención, Chloé le dio una oportunidad a esta emotiva historia que, además del duelo, también pone el foco en la importancia que tuvo la mujer del escritor británico en su legendaria carrera.