Rocío Amaro 15 MAR 2026 - 07:30h.

El hospital sevillano Virgen del Rocío celebra el éxito del trasplante de Demian, un niño de 9 años refugiado de la guerra

La familia, residente en Jerez de la Frontera, destaca por su fortaleza y gratitud tras una intervención que ha devuelto al menor una función renal normal

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SevillaLa vida de Demian ha sido una carrera de obstáculos desde que nació con una displasia renal, una malformación congénita que ya marcaba su día a día en Ucrania antes de que el estallido de la guerra transformara su delicada salud en una emergencia humanitaria. Esta patología se volvió crítica cuando el pequeño de 9 años tuvo que refugiarse durante diez días en un sótano para protegerse de los bombardeos, un entorno de frío y carencias que deterioró sus riñones de forma irreversible.

Ante la gravedad de su estado, la familia emprendió una huida desesperada hacia Polonia, iniciando un tránsito agotador en el que su función renal empeoró notablemente hasta obligarles a buscar refugio definitivo en España.

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Una vez en nuestro país, la familia logró establecerse en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, pero la complejidad de su insuficiencia renal motivó su traslado inmediato al hospital Virgen del Rocío de Sevilla por ser centro de referencia nacional. A su llegada al centro andaluz en mayo de 2025, el equipo médico de nefrología pediátrica se encontró con un escenario muy comprometido en el que el objetivo principal era realizar un trasplante preventivo para evitar el desgaste de la diálisis.

Los padres fueron los primeros en ofrecerse para el trasplante

Fue en ese momento de incertidumbre cuando sus padres se ofrecieron como donantes, confirmándose tras las pruebas de compatibilidad que su madre, Iryna, era la candidata idónea para salvar la vida de su hijo.

Durante un tiempo intentaron estabilizarlo, pero la función renal de Demian alcanzó niveles críticos a principios de este año, lo que obligó a los facultativos a acelerar la intervención prevista para el pasado 11 de febrero.

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La operación resultó un éxito absoluto, superando incluso las expectativas del equipo quirúrgico al lograr que el niño recuperara una función renal normalizada de forma inmediata. "La familia ha sido muy generosa y colaboradora a pesar de la barrera lingüística; han sido muy positivos y entregados", explica la doctora Carmen López, pediatra del hospital, quien destaca la fortaleza de unos padres que nunca utilizaron su condición de refugiados para recibir un trato preferente.

Un hito médico en el Día Mundial del Riñón

Este éxito asistencial se hace público coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, una jornada de sensibilización que se celebra anualmente el segundo jueves de marzo para concienciar sobre la importancia de la salud renal. El caso de Demian es un ejemplo de la eficacia de los trasplantes de donante vivo en pediatría, una técnica que no solo reduce las listas de espera, sino que ofrece una mayor esperanza de vida a los pacientes más jóvenes. Gracias a la generosidad de su madre, el menor ha podido cerrar un ciclo de dolor que comenzó bajo el ruido de las bombas y que termina ahora con una segunda oportunidad en Andalucía.

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Para Iryna, el éxito de la intervención supone el fin de un calvario que empezó en los sótanos de su país natal y que ha culminado en un quirófano sevillano. Aunque apenas domina el español, su gratitud hacia el personal sanitario se manifiesta en una sonrisa que la mascarilla no logra ocultar mientras acompaña a su hijo en su recuperación. "Le he dado mi riñón a mi hijo y estoy muy feliz", acierta a decir la madre, consciente de que su gesto ha permitido que Demian pueda crecer ahora con normalidad en su nueva residencia de Jerez.

Tras meses de incertidumbre recorriendo fronteras y hospitales, Demian regresa a casa con un riñón nuevo. Su futuro, aunque ligado a un seguimiento médico de por vida, es hoy un horizonte de salud gracias al equipo del Virgen del Rocío de Sevilla.