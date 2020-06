Última hora del coronavirus: Galicia, la primera comunidad en entrar en la nueva normalidad

Hoy es un lunes de novedades. Los gallegos son los primeros en estrenar la nueva normalidad , en la que no podrán abandonar la mascarilla. En Mallorca reciben a los primeros turistas llegados a España en el estado de alarma provocado por el coronavirus y desde hoy se puede pedir el Ingreso Mínimo Vital.

9.28 Tras las duras palabras del Felipe González al Gobierno la semana pasada, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero avala la actuación de Pedro Sánchez en una entrevista en la Cope. "Cuando viví la crisis financiera de 2008 pensé que no vería una crisis peor . Esta es mucho peor, con dos componentes durísimos, uno que afecta a la salud y otra que provoca una crisis económica, algo inédito. Más allá de eso, creo que el Gobierno respondió con la medida adecuada". Cree que el Ejecutivo saldrá reforzado parlamentariamente y el PP debilitado.

8.56 El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una entrevista en la cadena SER sobre la investigación de la manifestación del 8-M. “Aunque no hay un auto firme, estoy muy satisfecho. Lo he pasado francamente mal. Siempre es incómodo estar en esta situación. La justicia y la verdad finalmente se han impuesto. Tenía y tengo un gran respeto a la Guardia Civil, pero aquel informe era un poco chapucero. Me ha decepcionado un poco. Contenía manipulaciones y medias verdades”. "Si hubiera recibido la más mínima indicación de que pasaría algo grave, se habría prohibido la manifestación".