Salvador, 510 gramos al nacer, el bebé prematuro graduado en valentía

Salvador tenía prisa por llegar al mundo, tanta que nació en la semana 24 de gestación, pesó tan solo 510 gramos y hoy se ha graduado en la UCI de neonatología, tras más de cinco meses y con 3,700 kilos ha pasado a la unidad de cuidados medios . Un camino que no ha sido fácil, el pequeño ha tenido que luchar sin descanso para recorrerlo y sin la ayuda de sus padres y los profesionales sanitarios hubiese sido imposible su recuperación.

Sin embargo, pese a este trabajo incansable, en este día tan especial y emotivo han sido los especialistas del hospital Gregorio Marañón de Madrid los que han querido agradecer a los padres de Salvador su labor . Una labor incansable durante estos casi seis meses, en la que han aprendido y han trabajado por su hijo; un tiempo en el que le han acompañado en cada uno de sus avances y también en cada complicación. Meses en los que no se han separado de la incubadora de su hijo en la UCI y en las que han sido un apoyo para los profesionales que le han tratado .

Durante las seis primeras semanas de vida de Salvador no le podían coger, un mes y medio tras su nacimiento en el que sus padres no podían tenerle en brazos, pero ni siquiera ese fue motivo de flaqueza para Quique y Noelia, los papás de Salvador. Hoy cuentan que en esas semanas le cantaban y le metían la mano en la incubadora y su bebé notaba su presencia, “mejoran cuando te acercas”, cuenta su mamá. Y es que en los niños prematuros la presencia de sus padres suele hacer que mejoren sus niveles de oxígeno y saturación, algo que se consigue normalmente con el `método canguro´, al poner al bebé sobre la piel de su padre o de su madre, pero que en estas seis primeras semanas no se podía practicar debido al extremadamente delicado estado del bebé.