El abogado de la Manada representará al Cuco y a su madre

En lasen el entorno del Cuco, "no ha salido en ningún momento dónde está el cuerpo de Marta", por lo que considera que "esta familia no lo sabe" y se pregunta, según declaraciones al ' Diario de Sevilla ': "¿Qué problema tendrían en decir dónde está el cuerpo? ¿Qué gana el Cuco con no decir dónde está?"