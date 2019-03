La abuela de los pequeños de Valencia lo intentó, pero nadie pudo parar la tragedia a tiempo

La pareja no quería ayuda, ni ir a vivir con la familia (el padre no se llevaba especialmente bien con ella, según los amigos cercanos), ni quería dejarse ayudar con los dos niños. Nada. Creían en su modo de vida y a él arrastraron a sus pequeños hasta acabar en un trágico final. La insalubridad del sitio donde vivían y las malas condiciones que sufrían los niños no le sirvieron a la abuela para quedarse con la custodia. El último encontronazo alteró como nunca a la abuela que pensó que su hija pudiera quitarse la vida. No pensó entonces que decidiera acabar con la de sus nietos, como presuntamente ha sucedido.