"Esto me pasa por tonto, por llevar a una persona desconocida y en ese estado a mi casa" , declaró el acusado durante el juicio. Según este, la novia de su hermana había bebido tanto que tuvieron que llevarla "casi a rastras" hasta su domicilio. "Recuerdo que la tumbamos en el sofá y la tapamos con una manta. Mi hermana se quedó con ella y yo me marché con un amigo", señaló el presunto agresor. El joven negó que a su regreso a casa, al encontrar sola a la chica, decidiera llevársela al garaje para violarla en los asientos traseros de su coche. Eso es lo que denunció la supuesta víctima.

La denunciante declaró por videoconferencia desde Londres, donde actualmente reside. "Me vine aquí porque después de aquello me encontraba muy mal. Y todavía no me atrevo a salir sola a la calle", explicó al tribunal. Como la chica no denunció la supuesta violación hasta casi un mes después, los forenses no pudieron detectarle lesiones o restos biológicos.