Aina Vidal, la diputada de En Comú Podem que no acudió a votar tiene cáncer

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal, ausente en la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez este domingo, ha explicado que no ha acudido a la votación porque padece cáncer. Reconoce eso sí, pese al golpe de la noticia que "el 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación".