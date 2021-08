Poner el aire acondicionado es más caro en unas horas que en otros

¿Cuánto cuesta encender el aire acondicionado? ¿A qué temperatura es mejor ponerlo? ¿Qué tipo de aparato es el que más me conviene? El bienestar, la economía y el cuidado al medio ambiente son los principales factores a tener en cuenta antes de decidir qué tipo de aire acondicionado utilizar. Tras la entrada en vigor de la nueva tarifa regulada de la luz, el precio de los aparatos eléctricos varía en función de la hora del día a la que los conectamos.

En las viviendas particulares de España, el tipo de aparato de aire acondicionado más habitual es el del sistema "multi split" , con un aparato en el exterior y otro en el interior. Sirven para climatizar varias estancias que no estén muy alejadas entre sí porque la tubería que une las unidades interiores a la exterior no puede sobrepasar cierta longitud. La OCU recuerda que se debe comprobar si el aparato dispone de la potencia suficiente para "enfriar" el espacio deseado calculando que serán necesarios 1,1 kW por cada 10 m2. Según la organización, el precio de este tipo de aparato oscila en torno a los 1.300 euros.

Otro de los sistemas de aire acondicionado más utilizados es el que hace uso de conductos para refrescar diferentes habitaciones. En este caso es habitual que los "tubos" estén instalados sobre un falso techo y conectados al aparato que, a su vez, está también conectado a un dispositivo en el exterior. En este caso, el precio del aparató es de unos 2.000 euros pero puede resultar mucho mayor si la instalación no está ya hecha.

Los aparatos portátiles de aire acondicionado suelen tener aspecto de torre y pueden ser utilizados también como calefactor en los meses de frío. No obstante, es habitual que resulten poco eficientes en el consumo de energía, sean ruidosos o no enfríen lo suficiente. Según la normativa europea, los aparatos de aire acondicionado, al igual que otros dispositivos electrónicos, deben contar con un etiquetado que su eficiencia energética. Con las etiquetas energéticas actuales, a los aparatos más eficientes les corresponde la clasificación A+++, seguida por orden decreciente de eficiencia de la A++, la A+, la A, etc. Tal y como informa en su portal la OCU, la etiqueta energética de los aires acondicionados va a cambiar en 2022, volviendo a la escala de la A a la G de manera que será más fácil evitar confusiones.