Los supervivientes del Villa de Pitanxo relataron que algunos compañeros no lograron ponerse el traje antitérmico

Así lo confirma José Antonio Josiño Nores , directivo del grupo familiar propietario del Villa de Pitanxo, a La Voz de Galicia , donde de forma muy breve solo ha querido confirmar que desconocen los motivos del naufragio: " No sabemos nada, nos enteramos por los medios de comunicación", asegura.

Los supervivientes del trágico naufragio han relatado a sus familiares que algunos no consiguieron ponerse los trajes antitérmicos, algo que sin duda es vital para sobrevivir: "Son prendas difíciles de poner, uno solo no es capaz de ponerlo, y si no lo llevas bien y completamente cerrado, se convierte en una tumba porque te lleva al fondo".