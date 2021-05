La batalla de una madre contra la Diputación vizcaína por quitarle a su hija

“Me han aconsejado tirar la toalla, que lo deje ahora que por fin me dejan estar con ella un fin de semana de cada dos y parte de las vacaciones ; hasta me han amenazado”, explica esta madre que afrontará los tres días de juicio que se celebrará del 7 al 9 de junio en la sección segunda de la Audiencia vizcaína “como David frente a Goliat”, por “mi hija y por otros niños” que sufren “esa tortura institucional” .

La Diputación no ha querido exponer a Efe su postura ante estas acusaciones y ha añadido que "lo que tenga que decir, lo hará ante el tribunal".

El tribunal deberá dictaminar sobre si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.

Defendían que la menor tenía un supuesto síndrome de alienación parental

“Él pidió la custodia en exclusiva de la niña, y lo que la Justicia no le dio, se lo dio la Diputación Foral”, lamenta Costumero, que aún no entiende por qué el servicio de infancia no investigó la causa del "rechazo absoluto" que sentía la menor hacia su progenitor.