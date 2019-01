Hoy he podido dormir algunas horas seguidas, pero me he despertado con una terrible angustia porque mi mente me traiciona, me martillea con sentimientos de culpabilidad por dormirme, me ordena que rápidamente me reincorpore a las labores de rescate de Julen; no puede estar mas tiempo entre los brazos de esa montaña despiadada que se lo tragó sin compasión.