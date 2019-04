No iba a robarla ni a dejarla ir: La sentencia relata los agónicos minutos de la joven de Boiro con 'El Chicle'

"Me saludó una vecina desde el patio de su casa. Si ella no me hubiera saludado no la habría visto porque yo seguía con mi móvil. Al llegar a la esquina de la calle había un coche gris con la puerta abierta con el conductor dándole la espalda a la puerta, frente a mí. Me agarró y me dijo que le diera el móvil.. Le dije que no se lo daba”, relató ante el tribunal la víctima , quien llegó a ofrecer dinero a ‘El Chicle’ hasta en cuatro ocasiones para que la dejase marchar y no sé llevase su móvil. Él lo rechazó.