Claves de la sentencia condenatoria del caso Arandina: La declaración de la menor, los whatsapp, y el vídeo

Hubo intimidación ambiental: ahí el vídeo es fundamental

Sabían que era menor

El testimonio de la víctima, clave

“Apagaron las luces y entre todos me quitaron la ropa. Me agarraron de la muñeca y de la nuca. Forcejeé con ellos pero sentí miedo y me bloqueé". La declaración de la joven del caso Arandina, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, ha sido capital y lo suficientemente convincente para la sentencia que condena a los tres exjugadores por agresión sexual. Esta vez el tribunal ha creído a pies juntillas a la víctima. La joven siempre comentó que subió al piso sin saber lo que iba a pasar, que la agredieron en el salón y luego se produjo una segunda agresión por parte de Raúl Calvo en la habitación.