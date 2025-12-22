La Generalitat y Cáritas habían llegado a un acuerdo para acoger a los inmigrante desalojados del instituto de Badalona

Un grupo de vecinos de Badalona bloquean la llegada de los migrantes desalojados del B9 a una parroquia donde pensaban pasar la noche

Los migrantes, que fueron desalojados del instituto abandonado en Badalona, llevan cinco noches durmiendo a la intemperie. No ha habido tranquilidad para este grupo de subsaharianos después de la salida del edificio okupado y a la hostilidad de los vecinos se han sumado la lluvia y el frío. Esta última noche tenían previsto ser alojados en una parroquia, pero un grupo de vecinos lo ha impedido. El alcalde del PP, de Badalona, Xavier García Albiol, ha tenido que intervenir para intentar poner un poco de orden. Una información del periodista Ricart Martín.

Algunos de los migrantes han pasado la noche en algún local, pero la mayoría siguen aquí acampados bajo un puente de la autopista C31, la salida de Barcelona, a pesar de que Barcelona está pasado un episodio de lluvias que se alarga desde hace ya varios días. El alcalde del municipio, Xavier García Albiol, se ha comprometido a intensificar las gestiones para que la Generalitat, a través de la Consejería de Derechos Sociales, se haga cargo de estas personas.

García Albiol, acudió a las puertas de la parroquia Mare de Déu de Montserrat en torno a las 21.00 horas, donde unas 200 personas impidieron el acceso a los inmigrantes, tal y como estaba previsto. ha hablado con los vecinos para intentar rebajar la tensión. Les ha pedido que dejen que esos migrantes pasen esta noche con el compromiso de que hablará a primera hora de este lunes con la consellera de Derechos Sociales para encontrar un lugar alternativo.

La protesta impidió finalmente que los 15 migrantes vulnerables pasaran la noche del domingo en la parroquia y tuvieron que seguir en las tiendas bajo la lluvia.

El Ayuntamiento de Badalona desalojó el instituto B9 donde vivían unos 400 inmigrantes

Ayuntamiento de Badalona pidió el desalojo del instituto B9, donde vivían unas 400 personas, de origen subsahariano. Finalmente, el pasado miércoles, los Mossos desalojaron el edificio y los inmigrantes terminaron en la calle, unos cincuenta acamparon bajo el puente de la autopista C-31.

La situación ha ido a peor en los últimos días, con las intensas lluvias caídas estos días y el sábado la Generalitat de Cataluña y entidades religiosas llegaron a un acuerdo para que algunas de estas personas fueran acogidas en un albergue de Cáritas, con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y financiado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.