¿Y si te pagaran por ponerte la vacuna contra el coronavirus?

El profesor Julian Savulescu , del Centro Uehiro de Oxford para la Ética Práctica, defiende un incentivo que podría ser financiero o 'pago en especie' , como que se le permita renunciar a la necesidad de usar una mascarilla en público, sugiere para lograr que la mayor cantidad de personas supere sus miedos y se ponga la vacuna, según argumenta el especialista en un artículo del ' Journal of Medical Ethics'.

Cuando la ley obliga: Del servicio militar a los cinturones de seguridad

"Para tener la máxima eficacia, en particular para proteger a los más vulnerables de la población, la vacunación debería lograr la inmunidad colectiva (el porcentaje exacto de la población que necesitaría ser inmune para alcanzar la inmunidad colectiva depende de varios factores, pero las estimaciones actuales rango hasta el 82%)" .

Explicar y argumentar los beneficios de vacunarse

"Las vacunas son algunas de las intervenciones más seguras y efectivas que tenemos, y hemos logrado éxitos increíbles. Ya no padecemos enfermedades que mataron a nuestros antepasados --recuerda--, pero las dudas sobre las vacunas van en aumento incluso para las bien establecidas".

Y además, reconoce que "es probable que el problema sea mayor para una nueva vacuna. Para las vacunas establecidas, algunos países han recurrido a esquemas de vacunación obligatorios. En un mundo ideal, se demostraría que la vacuna es 100% segura pero es probable que quede cierto riesgo, y existen riesgos que aún no se han identificado", admite.

Es posible que los 'anti-vacunas' nunca sean convencidos de que cambien su postura, pero incentivar la vacunación puede persuadir a otros que tal vez no lo hayan hecho para recibir la vacuna, dice.

El pago no se trata de coerción , subraya en el artículo: "Si una persona elige esa opción es porque cree que, en general, su vida irá mejor con ella, en este caso, con la vacunación y el pago . Es cierto que el valor de la opción podría ejercer fuerza sobre nuestras capacidades racionales, pero eso no es diferente de ofrecer mucho dinero para atraer a un candidato preferido", argumenta.

Insiste en que no se trata de animar a la gente a correr riesgos irracionales. El desarrollo y los ensayos de vacunas están en marcha para asegurarnos de que estamos seguros de que existe un riesgo muy bajo, enfatiza. "Si se considera que una vacuna es lo suficientemente segura como para ofrecerla voluntariamente sin pago, debe ser lo suficientemente segura como para incentivarla con el pago , porque los riesgos son razonables . Es posible que los más pobres estén más inclinados a tomar el dinero y el riesgo, pero esto se aplica a todos los trabajos arriesgados o desagradables en una economía de mercado . No es necesariamente explotación si existen protecciones como un salario mínimo o se paga un precio justo para asumir riesgos", argumenta.

A su juicio, los incentivos también podrían adoptar la forma de "pago en especie", sugiere. "Un beneficio atractivo sería la libertad de viajar, de no llevar mascarilla en lugares públicos si se lleva un certificado de vacunación, y no a distanciarse socialmente --sugiere--. Además, ayudaría a mejorar los riesgos que las personas no vacunadas supondrían para los demás".