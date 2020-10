La Comunidad de Madrid, entre las que más estrés sufre durante la pandemia

El mayor impacto emocional, en la Comunidad de Madrid

El ejercicio, un remedio natural contra el estrés

Los expertos destacan la importancia de realizar prácticas de relajación y mindfulness o de acudir a un psicólogo para ayudar a controlar estos sentimientos negativos que se afrontan durante la pandemia. En este aspecto, destaca que los encuestados de la comunidad solicitan ayuda psicológica por encima de la media nacional (22,2% frente al 14,4%) , aunque no incorporan con tanta asiduidad los ejercicios de relajación y mindfulness (30,6% vs. 38,6% nacional).

El impacto del confinamiento en la salud emocional

Si bien muchos habitantes de la región , según el estudio, indican que el confinamiento les ha permitido conciliar su vida personal y laboral (38%) y sentirse más relajados y en paz (28%), el 23% remarca los sentimientos de estrés y ansiedad y el agobio al no poder seguir su rutina diaria (23% en ambos casos). Esto preocupa especialmente por los estragos que las nuevas restricciones y limitaciones sociales que vive la comunidad puedan causar sobre la salud y el bienestar emocional de las personas.

Objetivo 2021: priorizar la salud emocional

El primero es aprender a conocer y acompañar nuestras emociones y relacionarnos positivamente con nuestros pensamientos. Según los especialistas, analizar la raíz de nuestros problemas es clave para aprender a relativizarlos. Muchas veces sentimos estrés o ansiedad sin saber por qué o porque no queremos hacer frente a lo que nos preocupa. No hay que luchar contra ellas, si no reconocerlas y saber por qué nos sentimos así.