Las medidas y el control a los asistentes del concierto de Love of Lesbian: "No habrá problemas"

El Palau Sant Jordi acogerá el próximo 27 de marzo la actuación de Love of Lesbian en una segunda parte de la prueba que se realizó en diciembre en la sala Apolo, pero en lugar de 1.000 espectadores esta vez se congregarán 5.000 personas , que no tendrán que guardar distancia de seguridad, según explican a Informativos Telecinco fuentes conocedoras del proyecto. "No se discrimina por edades, ni nada" , subrayan.

Los investigadores creen que el riesgo cero no existe , pero que "si se ha hecho y ha superado el comité ético del hospital", entienden que "no hay ningún tipo de problema " en esta prueba. De hecho, durante la presentación del acto este viernes 5 de marzo en el Estadio Olímpico Lluís Companys han participado las conselleras de Salud Alba Vergés, y de Cultura, Àngels Ponsa, además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

No obstante, las autoridades aseguran que esta prueba no garantiza la vuelta a la normalidad festivalera este verano, sino que continúa el camino a la misma. El concierto en el Palau forma parte del proyecto 'Festivales por una cultura segura'.

Cómo controlarán a los asistentes

FESTIVALS PER LA CULTURA SEGURA presenta @loveoflesbian Concert pilot per a 5.000 persones amb l’objectiu d’establir un nou protocol per la celebració d’esdeveniments en el context actual. 🎫 Tota la informació ⬇️⬇️ https://t.co/bnpHadDkTm 📅27 de març 📍Palau Sant Jordi. pic.twitter.com/gZDodsVyIy

"No se va a prohibir cantar, ni mucho menos", pero "se va a controlar que la gente lleva la mascarilla bien puesta, y que no se la quita", destacan las fuentes consultadas. Además, no se prevén aglomeraciones, "en absoluto". "No las hubo en el despliegue del Apolo y no creo que las vaya a haber ahora", concluyen. Por el momento, se desconoce el número de sanitarios que llevarán a cabo los test de los asistentes.