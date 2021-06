En Madrid , la concentración, que ha estado marcada por la lluvia y la presencia de paraguas, ha arrancado minutos antes de las 22.00 horas en la Puerta del Sol , en la que se han escuchado gritos de "basta ya de justicia patriarcal", "no estamos todas, faltan Olivia y Anna" y "no son padres, son maltratadores". Además, han reclamado libertad para Juana Rivas y se han preguntado "dónde está el Ministerio de Igualdad".

En Barcelona , más de 600 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado la noche de este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los asesinatos machistas. En la protesta, con una pancarta al frente con el mensaje ' Basta de violencia machista y represión ', se han coreado consignas como 'No es no' y 'Viva la lucha feminista'.

Ante ello, desde el Moviment Feminista de Mallorca han exigido un pacto "serio" de la instituciones para que haya "tolerancia cero" ante "cualquier tipo de violencia contra la mujer". "No nos pueden presentar a las mujeres como objetos sumisos a las que controlar. Eso nos coloca en una posición en la que cualquier mujer puede ser asesinada cuando lleve la contraria", han explicado.

Concentraciones en Tenerife

Multitud de personas e instituciones han guardado silencio esta mañana por las dos menores . Esta tarde, sin embargo, las calles se han llenado de pancartas, proclamas y protestas ante lo que no es “un hecho aislado”, sino una muestra de la violencia más “terrorífica”, asegura Ana Hernández, portavoz de la Plataforma 8M, en declaraciones a Efe.

La portavoz incide en que no es “un tipo que se volvió loco”, sino que se trata de un acto premeditado de venganza, de una forma de castigo a la mujer “producto de un sistema patriarcal” cimentado “sobre el dominio y el control”.

Manifestaciones por toda España

En cada rincón, en cada punto de la actualidad se recordaba hoy a las niñas, incluso quien no tenía previsto hablar, como es el caso de la Reina Letizia, se manifestaba así. "No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas".