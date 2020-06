Han cerrado la piscina de la urbanización, ¿y ahora qué?: claves para propietarios e inquilinos

Las medidas higiénicas y de distanciamiento social impuestas por la situación de nueva normalidad están llevando a muchas comunidades de vecinos a no abrir la piscina este verano . Los responsables de estas instalaciones consideran excesivo el gasto que se deben afrontar para evitar contagios de COVID-19 . Esto crea situaciones nuevas como el excedente presupuestario o las reclamaciones de inquilinos que no van a poder disfrutar de un servicio por el que pagan todos los meses a los propietarios de las viviendas.

Para los propietarios, el respeto de las normas de distancia e higiene implicará más gasto para todas las piscinas, pero la cuantía variará mucho en función de las características propias de cada instalación, el aforo habitual de la piscina, el espacio disponible, el número de vecinos, etc. En algunos casos es necesaria la contratación de más personal (para el control del aforo, la aplicación de las medidas de limpieza, etc.) y en otros no. En cualquier caso, abrir la piscina este año es más caro que el anterior y habrá que tomar medidas para organizar los espacios y garantizar las distancias, lo que puede conllevar turnos rotativos de uso u otras similares.