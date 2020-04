Consejos para preparar la selectividad en el confinamiento: mantener el contacto con los compañeros y marcarse un horario

Marcarse un horario de estudio

Este paso es fundamental para que los alumnos puedan prepararse con garantías los exámenes y más en unas circunstancias en las que no cuentan con la guía presencial de los profesores. “El problema que los estudiantes dicen tener es la autogestión del tiempo”, cuenta Beatriz. El horario puede ayudarles a resolver esto: permite a los alumnos organizarse y saber lo que tienen que hacer en cada momento, aunque la profesora avisa: “Es importante marcarse unas metas cortas, reales y que sean cuantificables”. Es decir, no ser ambiguos y decir frases como “mañana me estudio un tema”. Es mejor concretar qué páginas o apartados son los que se va a estudiar, de qué asignatura y el tiempo que se va a dedicar a esa tarea. “Mejor que sea batalla a batalla y no la guerra entera”, dice.