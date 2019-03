Frutas y verduras sin empaquetado en los supermercados: una tendencia para reducir la contaminación por plásticos

Naciones Unidas, la NASA, expertos de todo el mundo… Las voces que nos alertan de las peligrosas consecuencias del cambio climático se multiplican, instando a un cambio global en nuestra conducta y nuestro consumo si queremos salvar el planeta. Ya tenemos un ultimátum: 2030 es la fecha tope para frenar la tendencia . De no hacerlo veremos como el calentamiento global contribuye a que el mar engulla islas y ciudades, se extiendan las enfermedades tropicales y tengamos cada vez estaciones más extremas e insoportables, entre otras consecuencias que ni siquiera podemos prever. Hasta los más pequeños nos están advirtiendo. Era el pasado viernes 15 de marzo cuando tenía lugar la huelga internacional por el clima más multitudinaria jamás vista, –alentada especialmente por la movilización impulsada por la joven activista Greta Thunberg, de tan solo 16 años– . Tanto ella como la ya reconocida comoy los que se han sumado a su causa, claman por la justicia climática. Piden respeto al medio ambiente y llaman a no destruir el futuro: ni el suyo ni el de las generaciones venideras. Pero no va a ser fácil. Pese a toda advertencia, la situación es de emergencia y, todavía, reina la inacción.