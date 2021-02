Controlados los incendios de Cantabria, Navarra y Guipúzcoa

Controlados los incendios de Navarra y Guipúzcoa

La dirección general de Interior del Gobierno Foral y el Servicio de Protección Civil han desactivado el Nivel 2 del Plan de Emergencias para Riesgo de Incendios Forestales que se había decretado para el fuego declarado este sábado en Navarra y que se encuentra estabilizado pero no controlado .

La decisión se ha adoptado, según el Gobierno Foral porque el fuego ya no supone ninguna amenaza para las personas ni los servicios básicos.

Fuentes de los bomberos de la Diputación han precisado no obstante que el incendio, que ha quemado 300 hectáreas en la parte guipuzcoana, no se encuentra aún apagado, si bien ya no existe riesgo para los caseríos cercanos.