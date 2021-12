Este clásico navideño escala posiciones cada mes de noviembre para alcanzar su clímax en diciembre, sin grandes variaciones anuales

'All I want for Christmas is you' llegó a ser en 2019 la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas

La canción cuenta ya con 27 años a sus espaldas y genera una media de 2,5 millones de euros para la cantante cada Navidad

Hay rituales navideños que se repiten cada año sin variación aparente: el turrón, los polvorones, el árbol, el Belén, la flor de Pascua, las felicitaciones, los villancicos... y el 'pico' de búsquedas y escuchas del 'All I want for Christmas' de Mariah Carey. Cada cierre de ejercicio, sin excepción, esta conocida canción escala posiciones de forma exponencial a partir del mes de noviembre para alcanzar el clímax absoluto en diciembre, coincidiendo con la semana de Nochebuena y Navidad.

Este año la tendencia se repite, un hecho lleva a los expertos en búsquedas web a explorar y analizar el fenómeno cada Navidad. Pero ¿cómo beneficia a la artista esta tendencia natural de los oyentes? ¿Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad con el 'pico' de escuchas de su canción?

¿Cuánto gana Mariah Carey con 'All I want for Christmas'?

Se podría decir que 'All I want for Christmas' de Mariah Carey se ha convertido en uno de esos productos que se venden solos: convertido en todo un himno navideño, se trata de un clásico que ya cuenta con más de 25 años a sus espaldas (vio la luz en 1994, convirtiéndose en todo un éxito desde el primer momento) y que, a pesar de su relativa longevidad en el mundo de la música, sobrevive año tras año sin grandes altibajos. De hecho, los españoles tenemos mucho que ver con este éxito: somos el séptimo país donde más búsquedas de esta canción se generan.

Para muchos, el momento en que comienzan a aumentar las búsquedas y reproducciones de esta canción es directamente proporcional a nuestras ganas de que la Navidad se manifieste. Prueba de ello es que, durante el pasado 2020, el inicio de la escalada, que suele comenzar en noviembre, se adelantó a octubre, algo que probablemente tenga que ver con los estragos de la pandemia y nuestra necesidad de un periodo de conexión y actividad social.

Un tuit sobre ello, compartido por el ingeniero Mike Nicolella el pasado 2020, se convirtió rápidamente en viral por anticipar la nueva escalada:

Esta tendencia sin duda se traduce en ingresos por reproducción para la cantante. No hace falta hacer nada: cada nueva escucha genera, en forma de derechos de autor, una determinada cantidad que dependerá de múltiples factores.

Fruto de esta actividad, y según las cifras recogidas por The Economist, Mariah Carey habría obtenido unos ingresos acumulados de nada menos que 60 millones de dólares hasta 2019 gracias a esta canción. De media, Carey se embolsa unos 2,5 millones de euros al año solo por esta canción.

Además, no hay que olvidar que Carey sigue siendo una invitada privilegiada en todo tipo de programas y eventos durante las fiestas navideñas. Esto significa que, a la suma anterior (que deriva exclusivamente de reproducciones en streaming y de royalties, habría que sumarle las cantidades percibidas por la cantante como fruto de sus actuaciones e intervenciones en medios y en eventos durante la Navidad.

En cuanto a los logros de esta canción, en 2019 se hizo con nada menos que tres récords del Libro Guiness: por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad, por ser la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas (en concreto, el día 25 de diciembre de aquel año); y por la mayor cantidad de semanas en el Top 10 de la lista UK Singles. Además, 'All I Want for Christmas is you" logró en 2019, por primera vez, el número uno en el 'Hot 100 Chart' de Billboard, lo que demuestra que los años no pasan para este clásico.

Este 2021, además, la cantante se reta a sí misma con el lanzamiento de un nuevo villancico: se llama 'Fall In Love At Christmas' y es fruto de una colaboración de Carey con Khalid y Kirk Franklin.