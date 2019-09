La Policía sospecha que la desaparición de Blanca Fernández Ochoa ha sido "voluntaria"

Desaparición voluntaria

Según ha declarado ante los medios Herranz, la principal hipótesis que se baraja "es una desaparición voluntaria". El jefe del operativo ha destacado que, en un principio, es voluntaria por lo que no se sospecha que sea "de riesgo ni forzada". Por otro lado, tanto la familia de la deportista como el dispositivo policial de búsqueda creen que Blanca Fernández Ochoa se ha desorientado en la zona en la que ha aparecido su vehículo. Sobre esta hipótesis, Pedro Herranz ha declarado que la madrileña quizás "haya sufrido un bajón y haya decidido tomarse unos días de aislamiento".

Localizado el coche de Blanca Fernández Ochoa

¿Quién participa en la búsqueda?

En el caso de no encontrar a Blanca Fernández Ochoa, se procederá a la batida con voluntarios a partir del lunes 2 de septiembre. Pedro Herranz ha solicitado a todos aquellos que quieran participar que durante el día de hoy no se acerquen a la zona para no contaminar la zona para ayudar en la búsqueda a los perros guías.