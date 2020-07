Una madre ahorcada, un niño muerto y una carta de despedida: la historia en el hostal Levante

El suceso ha conmocionado en Madrid: encuentran a una madre y a su hijo muertos en un hostal

La madre tiene síntomas de ahogamiento y probablemente se ahorcara

Las pastillas en el lugar de los hechos pueden ser la causa de la muerte del pequeño

La mujer que presuntamente ha matado a su hijo de 5 años y se ha suicidado en una habitación de un hostal del centro de Madrid tenía signos de haberse ahorcado y junto a los cadáveres había restos de pastillas, entre ellas ansiolíticos, según han informado fuentes de la investigación. Y una carta de despedida que podría explicar los motivos de un suceso que tiene consternado a los integrantes del Hostal Levante, que no han vivido nada igual. La posibilidad de que la madre pudiera perder la custodia del hijo aparece como uno de los posibles móviles de los acontecido aunque la investigación sigue su curso.

La Policía ha encontrado sobre las 10:30 horas de este lunes los cadáveres de una mujer española de 35 años y de un niño de 5 -según los últimos datos confirmados por la Policía- en el Hostal Levante, situado en la calle Postigo de San Martín, cerca de la céntrica plaza de Callao.

Las primeras hipótesis indican que se trata de una mujer con problemas mentales que ha matado a su hijo y luego se ha suicidado, aunque la investigación determinará las circunstancias de las muertes. La mujer tenía síntomas de ahorcamiento, según las primeras pesquisas, y en la habitación había restos de pastillas, entre ellas ansiolíticos, han precisado fuentes de la investigación.

Fueron los dueños los que avisaron esta mañana, al igual que hicieron este domingo, de que podría ocurrir algo extraño porque no escuchaba nada en esa habitación. Cuando los agentes llegaron tuvieron que romper un cristal para entrar, ya que la puerta estaba cerrada desde dentro, detallan fuentes policiales.

La dueña del Hostal Levante, que ha explicado lo sucedido a Informativos Telecinco, pide respeto para las víctimas y que se deje trabajar a las autoridades. "Hay que ser rigurosos por respeto a la chica, a su familia y a mí. Lo tenía que tener premeditado, porque entró en la habitación y no volvió a salir. La familia de la mujer está destrozada. Lo estamos pasando fatal. Nadie podría imaginar nunca que esta chica pudiera hacer algo así. Era educada, no me dio desconfianza ninguna. Era amable con el niño. Es algo que no entiendo, que no entra en la cabeza", señala la mujer, que vio a la madre y su hijo llegar a su establecimiento hace dos días.

"Cuando entró. Tú le ves la pinta, y venía muy bien, estaba con el niño bien. El niño se puso feliz a saltar en la cama y le dijo ella muy educada "no saltes que te vas a hacer daño". Es que no puedo entender cómo se le ocurrió hacer una barbaridad así", comenta la responsable del hostal, que no puede olvidar esos momentos.

El suceso ha conmocionado en Madrid, el centro de la capital. "Estoy muy mal. Lo he sentido como mi propia familia. Me gustaría que respetara a todo el mundo. La Policía son los que saben. Yo no pude ver nada. Solo vimos cómo entró, y nunca salió. Se tiene que investigar todo. El niño lo durmió con lo que sea. Con pastillas o con lo que sea. En fin, qué cosas pasarían por su cabeza", detalla la dueña.

"Llevo trabajando toda mi vida mi aquí. Más de 30 años y nunca he visto nada igual. Estoy bloqueada. Yo tengo nietos. Sé que los niños hacen ruido. Siempre que ha habido algún niño, había ruido. Y en todo el día, me resultó raro no escuchar nada. Ni un "mamá" o dibujos animados. No puso tele, no puso nada. Es algo que nos sorprendió a mi marido y a mí. Yo pensé que el niño estaría resfriado o que estaría malo. Pero dices, una noche entera, y que no se sienta...", añade.

"Ellos llegaron por la noche y el niño dijo si se iban a cenar por ahí y la mama dijo que sí, pero no salieron. Claro, ahí das por hecho que se comen un sandwich dentro o algo y que no salen por eso. No le das más importancia. Está dentro de la normalidad", recuerda.

"A las 12 de la mañana toqué la puerta y no contestó nadie. Entonces intenté abrir con la llave y no se podía. Entonces ella me dijo "que no hacía falta", algo así, no recuerdo bien. Y con lo mismo, cerró la puerta y todo quedó igual de callado. A las 12 de la noche, dijo mi marido, es raro que no se escuche al niño. Y le tocamos la puerta más fuerte, pero no contestaban", asegura.

"Entonces ahí hemos llamado al 091, nos han metido los datos en el ordenador y han visto que no tenía antecedentes ni nada. Y el agente dijo: "Hay algunos clientes más tranquilos que otros. A lo mejor es que están dormidos. Dejenlo hasta mañana". Y le tocan por la mañana. Y tampoco contestaron. Entonces dije, cómo van a estar un día y dos noches durmiendo. Ni de coña. Ellos no duermen tanto. Se les tiene que escuchar hablar. Entonces llamamos y pasó todo", relata la mujer.

"Si no llega a ser por el niño, me hubiera preocupado menos. Hasta esta noche o mañana por la mañana. Como había pagado tres días, se tenía que marchar mañana, pues yo a lo mejor digo pues será una mujer de estas que quiere estar a su rollo. Pero, no sé, con el niño, como me pareció tan cariñoso... pero ella también era muy cariñosa con el niño", precisa.